В Азербайджане не выявлено случаев заражения оспой обезьян. Об этом в беседе с журналистами сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По его словам, Азербайджан всегда осуществляет эпидемиологический контроль в соответствии с порядком и рекомендациями ВОЗ.

«Мы соблюдаем это, и с этой точки зрения ни на одном погранично-пропускном пункте не предусмотрены какие-либо специфические меры или меры в связи с оспой обезьян», — отметил он.

Он также сообщил, что Азербайджан стал одним из первых государств, обратившихся во Всемирную организацию здравоохранения для доставки в страну тестов на выявление вируса оспы обезьян. По словам министра, тесты будут доставлены в страну в течение ближайших 2-3 дней.

Кроме того, Мусаев заявил о фиксации относительного роста заразившихся коронавирусом из-за частых посещений массовых мероприятий.