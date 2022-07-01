Снятие Турцией вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО в турецких СМИ назвали триумфом президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. В известных изданиях заявили, что турецкий лидер добился конкретных успехов у Запада в борьбе страны с терроризмом.

Кроме того, было отмечено, что четырехсторонний меморандум, подписанный Турцией с Швецией и Финляндией «приведет к конкретным шагам, к которым стремится Анкара» и вселяет надежду на экстрадицию подозреваемых в опасных преступлениях боевиков.

Но интересно, какие именно преференции получила Анкара в результате? И что еще она может получить взамен от США, от НАТО, и от самих Финляндии и Швеции?

Своей оценкой произошедшего внутри НАТО поделился с «Минвалом» политолог, профессор Ankara Üniversitesi Тогрул Исмаил:

– Да, можно сказать, что четырехсторонний меморандум играет в пользу Турции. По крайней мере, Анкара добилась того, что Стокгольм и Хельсинки приняли ее условия. С другой стороны, конечно, соглашение это предусматривает и международные нормы и правила, соответствующие членству в НАТО. И, учитывая, что меморандум этот подписан не только вступающими странами и Турцией, следует сделать вывод, что контроль за осуществлением условий этого документа будет вести и само руководство НАТО.

Да, на данном этапе Турция добилась того, чего хотела. Это раз. Во-вторых, конечно, многое зависит от того, насколько Швеция и Финляндия будут следовать достигнутым договоренностям. Будут ли они ответственны за свои подписи.

Конечно же, сразу же прозвучали некоторые отмашки со стороны руководств этих государств, и ряда политиков из этих стран. Видно, что не так уж и просто им отказаться от поддержки террористических групп.

Поэтому, я думаю, положительной стороной произошедшего является то, что Турция добилась успеха в этом процессе. Она выиграла, добилась своего. Но здесь многое зависит от того, еще раз повторюсь, насколько в дальнейшем новые два государства НАТО будут придерживаться достигнутых соглашений. Это немаловажно. Но этот раунд закончился в пользу Турции, это мы можем сказать.

Да, хотя есть и критика, и недовольные, и так далее, но как независимый эксперт я могу сказать, что как раз Турция изначально заявляла, что она не возражает против расширения Североатлантического блока, и лишь требовала от Швеции и Финляндии принять те условия, которые Турция считает для себя важными. Результатом и стала эта четырехсторонняя договоренность.

Самир Ибрагимов