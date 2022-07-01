В России на фоне улучшения эпидситуации отменили все ранее введенные ограничения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

В том числе отменяется масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания.

«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер».

При ухудшении обстановки по COVID-19 «действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено», уточняется в сообщении.