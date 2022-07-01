За последние дни около четырех десятков участников оппозиционного движения «Сопротивление» получили повестки для участия в трехмесячных мобилизационных сборах Минобороны Армении. Об этом пишет газета «Грапарак».

«Правоохранительным органам настолько нечем заняться, что сидят и изучают видео митингов оппозиции, выясняя личности участников акций и отправляя им повестки.

Власти, по сути, все еще боятся оппозиции и таким образом пытаются удержать людей от борьбы. Абсурд в том, что были уведомлены даже несколько активистов, которые находятся в заключении. При осуществлении репрессивных действий, впрочем, как и во всем остальном, власти бездарны и некомпетентны. Накануне в беседе с нами оппозиционный депутат Тадевос Аветисян сказал, что, хотя он и не может назвать имена, но в курсе, что ряд активистов получили повестки», — пишет газета.