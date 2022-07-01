Практическая реализация принципа «одна страна, две системы» за последние 25 лет добилась общепризнанных успехов в Гонконге, его незачем менять. Так о будущем Гонконга высказался лидер Китая Си Цзиньпин, сообщает РИА Новости.

Выступая на торжественном мероприятии по случаю 25-летней годовщины возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая, председатель КНР подчеркнул, что основная цель принципа «одна страна, две системы» заключается в защите государственного суверенитета, безопасности и интересов развития, а также в поддержании долгосрочного процветания и стабильности Гонконга и Макао, он был «многократно проверен на практике и соответствует фундаментальным интересам страны и народа».

«Нет смысла менять такую хорошую систему, ее следует придерживаться на протяжении длительного времени», — заключил Си Цзиньпин.