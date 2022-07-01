Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что в зависимости от того, на каких условиях закончится российская военная операция на Украине, роль НАТО в Европе может ослабнуть или усилиться. В интервью британскому журналу The Spectator он отметил, что военный конфликт может завершиться тремя способами.

Если российские военные останутся на текущих позициях, то они «получат 20% Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря», отметил экс-госсекретарь. По его мнению, это будет означать победу России, «несмотря на все неудачи, которые она потерпела в начале», а роль НАТО «не будет столь решающей», как раньше.

Если Россию «попытаются выгнать» с территории, которую она получила до начала военной операции, в том числе из Крыма, то, по мнению Генри Киссинджера, «встанет вопрос о войне с самой Россией».

Если Украина «сможет удержать Россию от каких-либо военных завоеваний», а «линию фронта отодвинуть» к государственным границам по состоянию на 24 февраля, это будет означать проигрыш РФ. В этом случае Украина будет «перевооружена и тесно связана с НАТО», либо даже станет частью альянса, а все остальные вопросы решат посредством переговоров, считает политик.

Киссинджер убежден, что президент Украины Владимир Зеленский придерживается третьего сценария. Если он осуществится, то НАТО станет только сильнее благодаря присоединению Финляндии и Швеции, а Украина «будет располагать крупнейшими сухопутными войсками в Европе», уточнил экс-госсекретарь.

«России покажут, что нависший над Европой со времен Второй мировой войны страх перед высадкой российской армии… может быть развеян действиями НАТО. Впервые в новейшей истории России придется столкнуться с необходимостью сосуществования с Европой как целым, а не с Америкой в роли главного звена в защите Европы с помощью ядерных сил», — добавил Генри Киссинджер.