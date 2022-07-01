Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что для завершения войны в Украине не требуется уход Владимира Путина с поста президента России.

На вопрос журналиста о том, необходим ли уход Путина для достижения мирного договора между Россией и Украиной, глава британского правительства ответил отрицательно. «Нет, конечно, нет», — сказал он в четверг в интервью радиостанции LBC по завершении саммита НАТО в Мадриде.

Джонсон также выразил мнение, что Путин ввиду существенной поддержки среди российского населения может завершить «специальную военную операцию» фактически на любых условиях. «Российский президент в действительности обладает очень значительным уровнем общественной поддержки в России, — сказал он. — У него есть пространство для маневра, чтобы сказать: «Я пришел, я достиг определенных вещей». И дальше уже он сам может определять, какие это были [цели]. [Путин может сказать]: «В интересах мира пришло время завершить «военную операцию», вывести [войска] и добиться нового соглашения. Вот что ему следует сделать, на мой взгляд».

Рассуждая о теоретической возможности начала ядерной войны, Джонсон назвал недопустимыми подобные сценарии. Он предостерег западных журналистов от того, чтобы «отвлекаться на угрозы применения силы», и заявил, что конфликт в Украине нельзя рассматривать как противоборство НАТО и России.