Военная составляющая такова: если НАТО вступит в войну, то удержать Калининград мы не сможем.

Об этом заявил бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин).

«Там находится достаточно серьезная воинская группировка у нас, но поскольку практически все наши сухопутные силы сосредоточены на 2000-километровом фронте с Украиной, то именно для надежной защиты Калининграда войск у нас недостаточно, если его будут атаковать со всех сторон. Там с трех сторон Польша, а с четвертой — Литва.

На Балтийском море НАТО обладает подавляющим преимуществом, да и в воздухе тоже. Так что там наши войска смогут лишь героически погибнуть в боях с превосходящими силами противника», — отметил Стрелков.

