30 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся с визитом в нашей стране председателем Сената Арабской Республики Египет Абделем Вахабом Абдель Разегом.

Председатель Сената Арабской Республики Египет Абдель Вахаб Абдель Разег поблагодарил председателя Милли Меджлиса за приглашение принять участие в проходящей в Баку Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения. Отметив организацию конференции на высоком уровне, гость сказал, что они одобряют эту инициативу Азербайджана. Он выразил уверенность в том, что это мероприятие внесет свой вклад в обеспечение мира и стабильности во всем мире.

Абдель Вахаб Абдель Разег передал свои поздравления по случаю успешного председательства Азербайджана в Движении неприсоединения и создания Парламентской сети этой структуры по инициативе нашей страны. Гость высоко оценил выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на Бакинской конференции, отметил важность затронутых вопросов, пожелал успехов работе Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

Говоря о роли межпарламентских отношений, гость заявил, что они заинтересованы в развитии связей между законодательными органами обеих стран.

Еще раз выразив удовлетворение освобождением Азербайджаном от оккупации своих земель, председатель парламента Египта одобрил проводимые в настоящее время на этих землях созидательные работы.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями и по другим вопросам, интересующим стороны.