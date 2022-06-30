Решение болгарских властей о высылке из страны 70 сотрудников российского посольства приведет к чрезвычайно тяжелым последствиям для отношений двух стран, говорится в заявлении российского диппредставительства.

Объявление персонами нон грата и неприемлемыми лицами 70 сотрудников российских дипломатических учреждений в Болгарии является «беспрецедентным, клеветническим, абсолютно необоснованным и провокационным актом», отмечается в сообщении.

«Российская сторона полностью отвергает эти обвинения», — говорится в заявлении посольства.

В случае отказа Софии отозвать ноту о высылке перед российскими властями встанет вопрос о закрытии посольства. «В таком случае ответственность за чрезвычайно тяжелые последствия для отношений между Российской Федерацией и Республикой Болгария полностью ляжет на болгарскую сторону», — говорится в заявлении.