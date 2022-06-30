Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел встречу в Баку с замглавы МИД РФ Александром Грушко, сообщает МИД России.

В ходе встречи стороны обсудили текущую обстановку в Европе, включая отношения двух стран с Европейским союзом и НАТО, положение в ОБСЕ и в Совете Европы. “Также обсудили широкий круг вопросов международной и региональной повестки дня”, — отмечается в информации.

Дипломаты также обсудили вопрос реализации трехсторонних соглашений, подписанных между лидерами Азербайджана, РФ и Армении.

“С обеих сторон подтвержден настрой на поддержание плотного диалога по данной проблематике”, — подчеркнули в министерстве.