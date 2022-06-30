Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью освободили от российских войск территорию Одесской области.

Об этом 30 июня в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ.

«Не выдержав огневого влияния наших артиллерийских, ракетных и авиационных подразделений, российские войска покинули остров Змеиный [в Черном море]. Таким образом Одесская область полностью освобождена», – говорится в сообщении.

В то же время в Генштабе отметили, что в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр» российских войск.