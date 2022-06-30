Наше председательство в Движении неприсоединения совпало с эпидемией COVID-19, и Азербайджан был одной из стран, которые активно сыграли свою роль в борьбе с этим заболеванием на международной арене. Мы инициировали онлайн-саммит Движения неприсоединения, который мы провели в мае 2020 года, в качестве одного из первых шагов по мобилизации неприсоединившихся государств-членов в наших усилиях по улучшению борьбы с пандемией.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

«В результате мы выдвинули поддержанную государствами-членами инициативу по созыву специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с COVID-19, которая успешно прошла в декабре 2020 года. Наши усилия были сосредоточены не только на укреплении солидарности и оказании поддержки, но и принесли пользу Всемирной организации здравоохранения, которая начала использовать нашу базу данных поддержки, медицинской и гуманитарной помощи странам» — отметил Алиев.

«Таким образом, созданная нами база данных была и остается очень полезной в борьбе с этой пандемией и любым другим заболеванием, которое может возникнуть в будущем. Мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более чем 80 странам. Мы также пожертвовали 10 миллионов долларов Всемирной организации здравоохранения, половина из которых пошла непосредственно государствам-членам Движения неприсоединения. Поэтому я думаю, что усилия в нашем подходе к борьбе с COVID-19 оказали очень важное глобальное влияние. Потому что мы были одной из стран, которые открыто протестовали против вакцинного национализма. Все мы знаем, что в первые дни и месяцы пандемии некоторые богатые страны закупали, возможно, в три или четыре раза больше вакцин, чем им было необходимо, тем самым лишая другие страны доступа к вакцинам. Мы все были свидетелями того, как богатые страны используют абсолютное большинство вакцин, в то время как другие страны находятся в отчаянном положении. Поэтому нашу борьбу с вакцинным национализмом поддержала ООН. Я считаю, что это оказало важное влияние на справедливое распределение вакцин», — добавил лидер государства.