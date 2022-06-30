Выступая на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в четверг в Мадриде, президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что намерен продолжить телефонные переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским.

«Имеет место Дорожная карта, которую мы начали. Будем стремиться задействовать этот коридор. В портах ожидают до 20 судов Турции. Мы продолжим поставки грузов, в том числе в третьи страны», — заверил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что Анкара имеет глубокие отношения как с Украиной, так и с Россией. «Мы стремимся проводить сбалансированную политику, а не курс, основанный на противостоянии. К примеру, Турция сегодня строит АЭС совместно с Россией. Мы не можем игнорировать это. Надеюсь на результативность контактов с Путиным и Зеленским», — сказал Эрдоган.