«С увеличением ежесуточной добычи сырой нефти в странах ОПЕК+ в августе на 648 тыс. баррелей, в том числе в Азербайджане — на 11 тыс. баррелей завершается большой объем обязательств по историческому соглашению, охватывающему двухлетний период».

Об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в соцсети Twitter.

Шахбазов добавил, что благодаря сбалансированному подходу, гибкому регулированию и высокой солидарности ОПЕК+ успешно выполнила свою историческую миссию по стабилизации мирового рынка нефти.