Прибывший в Ашхабад на VI Каспийский саммит президент России Владимир Путин передвигался по туркменским дорогам исключительно на чёрном Aurus, в то время когда все машины из гаража главы Туркмении, на которых ездили другие лидеры, — белые. О том, почему российский лидер выбрал автомобиль именно такого цвета, журналистам рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин всегда использует автомобили только чёрного цвета в международных поездках. Это связано в первую очередь с вопросами безопасности. Дело в том, что эти Aurus укомплектованы стратегической связью.

«Это его автомобили, они отвечают всем необходимым критериям безопасности, поэтому президент использует наши российские автомобили, которые эксплуатируются федеральной службой охраны», — отметил Песков.