Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на ближайшие дни.

1 по 3 июля в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра достигнет 15-18 м/с, временами — 20-23 м/с, днем 2 июля в некоторых частях полуострова — 25-28 м/с, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В районах (в основном в северных и западных) до 5 июля продолжатся неустойчивые погодные условия, местами ожидаются грозы и кратковременные дожди. Скорость западного ветра достигнет 15-20 м/с, временами 23 м/с, 2 июля местами — 25-30 м/с.

Вероятно увеличение уровня воды в реках.