Волгоградский завод по производству наружного бетонного покрытия для трубопроводов в условиях санкций планирует наладить поставки магнетитовой руды из Азербайджана, ранее ее закупали в Швеции.

Об этом журналистам сообщил гендиректор предприятия Андрей Рындовский, передает ТАСС.

«Одним из видов сырья для нашего предприятия является тяжелая руда магнетит, которая необходима для приготовления тяжелых бетонных смесей, наносимых на трубы. Поставлялась она раньше серийно из Швеции. Но в сегодняшних условиях Швеция ограничивает поставки, поэтому мы с Азербайджаном, как с дружественной нам страной, планируем наладить новые каналы и обеспечить дальнейшую жизнедеятельность производства», — сказал он.

По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, компания «Трубопроводные покрытия и технологии» производит трубы и отводы с наружным утяжеляющим и защитным бетонным покрытием, которые применяются для строительства нефтегазовых трубопроводов на водных участках. Применяемая на предприятии технология нанесения на трубы наружного бетонного покрытия методом «набрызга» является уникальной и не имеющей аналогов в России. Этот тип покрытия обладает определенными преимуществами, позволяющими исключить потерю балластирующей способности трубопровода и снизить эксплуатационные издержки. Продукция поставляется таким компаниям как ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Транснефть», ПАО «НК «Роснефть», применялась при реализации проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Общая протяженность поставленных предприятием труб с бетонным покрытием составляет около 500 км.