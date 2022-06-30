Азербайджан провел очень успешную политику в период после холодной войны.

Об этом на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения заявил председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп, передает АПА.

Председатель ВНСТ отметил, что в период председательства Азербайджана авторитет Движения неприсоединения (ДН) в мире возрос.

Мустафа Шентоп выразил уверенность в том, что Азербайджан будет успешно председательствовать и в Парламентской сети Движение неприсоединения.