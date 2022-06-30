Определен режим работы Аразского водохранилища, а также распределение воды между Азербайджаном и Ираном. Подготовлены соответствующие графики распределения по совместному использованию водных и энергетических ресурсов реки Араз и подписан протокол.

Об этом говорится в сообщении ОАО ”Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана».

Эти вопросы были обсуждены на 51-м заседании постоянной совместной комиссии Азербайджана и Ирана по использованию водных и энергетических ресурсов реки Араз. Встреча состоялась в иранском городе Тебриз.