Анар Керимов встретился с министром культурного наследия, туризма и ремесел Исламской Республики Иран Сеидом Иззатулахом Зергами.

Как сообщили в Министерстве культуры, в ходе встречи Анар Керимов отметил, что фундамент имеющих древнюю историю отношений двух дружественных стран построен на взаимном доверии. Он также рассказал о важности сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

Выразив благодарность министру за приглашение, Сеид Иззатулах Зергами, в свою очередь, подчеркнул, что сегодня средства массовой информации играют большую роль в исторически сложившихся и успешно продолжающихся дружеских отношениях между нашими странами.

Стороны также высоко оценили восстановление как мусульманских, так и христианских храмов на находившихся под оккупацией территориях. Они говорили о значимости культурной столицы города Шуша для исламского мира. Также была отмечена важность совместного сотрудничества в борьбе с исламофобией, считающейся одной из глобальных проблем.

Также была подчеркнута важность использования опыта Ирана в продолжающихся в Карабахе восстановительных работах.

Состоялся обмен мнениями о подписании Меморандума о взаимопонимании с целью совместного восстановления Худаферинского моста.