Рассмотрено представление следственного органа о продлении меры пресечении в виде ареста, избранной в отношении обвиняемых в присвоении офицеров Министерства обороны – начальника Финансового управления министерства Рафаэля Халилова, начальника финансового отдела N-ской воинской части Фазаиля Алиева, начальника Финансового управления Сухопутных войск Байрама Байрамова и офицера Финансового управления Ализаде Вюсала Адалет оглу.

На процессе в Бакинском военном суде представление было удовлетворено, передает АПА.

Решением суда срок ареста обвиняемых продлен на 3 месяца.