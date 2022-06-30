30 июня 2022 года состоялось заседание Аудиовизуального совета Азербайджана по факту нарушения законодательства во время вещания, передает АПА.

Как сообщили в совете, на заседании был обсужден факт нарушения требования статьи 14.1.4 Закона Азербайджанской Республики «О медиа» (пропаганда расовой, религиозной, этнической, сексуальной и другой дискриминации) в программе MTV Magazin, которая транслировалась в эфире телеканала MTV с 12:00 до 13:00 25 июня 2022 года.

После обсуждений Аудиовизуальный совет Азербайджана принял решение сделать предупреждение вещателю платформы телеканалу Muz TV Azərbaycan, осуществляющей спутниковое вещание, о применении серьезных административных санкций в случае повторения подобного.

В программе были допущены высказывания в адрес разведенных женщин, якобы разведенные женщины с ребенком не имеют шансов снова создать семью.