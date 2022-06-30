Специальный представитель Армении по нормализации отношений с Турцией, вице-спикер парламента республики Рубен Рубинян не видит особого прогресса в переговорном процессе с Анкарой. Об этом он заявил в четверг на брифинге в парламенте, передает ТАСС.

«Я могу сказать, что с начала процесса Армения была очень конструктивной, у Армении есть политическая воля, и удача данного процесса зависит от политической воли Турции. Как вы видите, до этого момента особого прогресса нет, это видно», — заявил он.

По словам Рубиняна, на переговорах с турецкой стороной конкретный документ не обсуждается. Вице-спикер парламента также добавил, что предложение турецкой стороны провести встречу в Ереване подразумевает, что «турецкие коллеги процесс считают двухсторонним». «Но в этом контексте немножко странными являются заявления некоторых наших турецких коллег, что они согласуют или координируют процесс с Азербайджаном. Но повторю, что главным в этом процессе является политическая воля, если она есть, то остальное легкое решаемо».