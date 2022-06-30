29 июня военнослужащий, рядовой Мамедли Фазиль Мазахир оглу, проходящий службу в Отдельной общевойсковой армии, скончался от телесных повреждений, полученных в результате неосторожного обращения со специальной техникой.
Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, в Военной прокуратуре идет следствие.
В армии явные проблемы с подготовкой молодых, неопытных, вопросам безопасности явно не уделяется внимание. Такие потери в мирное время преступны.