29 июня военнослужащий, рядовой Мамедли Фазиль Мазахир оглу, проходящий службу в Отдельной общевойсковой армии, скончался от телесных повреждений, полученных в результате неосторожного обращения со специальной техникой.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, в Военной прокуратуре идет следствие.