30 июня начала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения (ДН).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в конференции.

Глава государства выступает на мероприятии с речью.

«Азербайджан ждал помощи от международного сообщества для освобождения своих земель от оккупации и вывода армянских войск со своей территории.

Для этого была создана Минская группа, но вместо помощи она стала инструментом в руках, тех кто хотел продолжения оккупации азербайджанских земель. Eдинственной целью Минской группы было «заморозить» конфликт и оставить земли Азербайджана под оккупацией. Азербайджан военно-политическим путем восстановил территориальную целостность. Необходимости в Минской группе ОБСЕ нет, мы с ней попрощались. Но Армения и ряд стран хотят восстановить, но это невозможно, она мертва», — сказал Ильхам Алиев.