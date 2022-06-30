Китайский производитель смартфонов Honor приостановил официальные поставки товаров в Россию. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что компания не делала официальных заявлений об уходе с российского рынка, однако поставки устройств данного производителя прекратились еще в марте. По данным собеседников издания, в настоящий момент Honor ищет партнеров в Армении и Грузии. Кроме того, вендор уже достиг договоренности в Узбекистане. Как полагают источники газеты, таким образом китайская компания может вернуться на российский рынок.

Хотя потребительская электроника не подпадает под западные антироссийские санкции, китайские компании перестраховывались и ограничивали поставки в ожидании легализации параллельного импорта, отмечается в материале.