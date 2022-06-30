Телеведущий Владимир Соловьев снова принес извинения Азербайджану за свое интервью с Давидом Бабаяном, именующим себя «министром иностранных дел Карабаха».

В эфире своей передачи «Вечер с Соловьевым», пропагандист вновь заявил, что «совершил политическую ошибку».

«Уважение суверенитета и территориальной целостности других стран — один из главных приоритетов внешней политики России. Я лично с этим приоритетом полностью согласен. Вчера (позавчера — ред.) в моем утреннем эфире произошли события, которые были расценены в Баку как неприемлемые. Я приношу Азербайджану извинения от своего имени, поскольку это был результат моей личной политической ошибки. Сложное время, ошибки случаются», — заявил Соловьев.