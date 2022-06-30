Телеведущий Владимир Соловьев снова принес извинения Азербайджану за свое интервью с Давидом Бабаяном, именующим себя «министром иностранных дел Карабаха».
В эфире своей передачи «Вечер с Соловьевым», пропагандист вновь заявил, что «совершил политическую ошибку».
«Уважение суверенитета и территориальной целостности других стран — один из главных приоритетов внешней политики России. Я лично с этим приоритетом полностью согласен. Вчера (позавчера — ред.) в моем утреннем эфире произошли события, которые были расценены в Баку как неприемлемые. Я приношу Азербайджану извинения от своего имени, поскольку это был результат моей личной политической ошибки. Сложное время, ошибки случаются», — заявил Соловьев.
а не пойти ли вам в сад, т.е. в зад, пропагандон конченый? Соловьиный помет и извинения свои засунь в багдасарова, кеосояна, симонян, затулина в конце концов можешь засунуть великому пу
Он не извинялся, а повторно выступал против Азербайджана, но завуалированно
а не пойти ли вам в сад, т.е. в зад, пропагa…..н конченый? Соловьиный помет и извинения свои засунь в багдасарова, кеосояна, симонян, затулина в конце концов можешь засунуть великому пу
Вообще-то, звучит, как издевательство.
«Уважение суверенитета и территориальной целостности других стран — один из главных приоритетов внешней политики России. Я лично с этим приоритетом полностью согласен…».
Ага, «согласен» он.
«Уважение… один из главных приоритетов…» — совсем за идиотов людей принимает?
Скорее, намеренно издевается.
Каждый день на протяжении 30 лет видим и это «уважение», и эти «приоритеты», и далеко не только в отношении Украины и задолго до неё.
Ни одному их слову верить нельзя, всегда понимать надо наоборот и продолжать идти верным курсом.