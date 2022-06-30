Президент США Джо Байден и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи на саммите НАТО обсудили вопрос поставки Анкаре истребителей F-16, передает NTV.

Источники турецкого телеканала в Белом доме утверждают, что во время переговоров американский лидер пообещал своему коллеге приложить определенные усилия для прохождения соответствующей сделки через конгресс.

Речь идет о 40 новых истребителях F-16 Block 70 и около 80 комплектов для модернизации уже имеющихся у Турции самолетов. Согласно официальным заявлениям Белого дома, Байден и Эрдоган действительно обсуждали вопрос поставки F-16 Анкаре, но факт какого-либо обещания со стороны Байдена в администрации президента США пока не подтверждают.

При этом ряд европейских СМИ увязывают ситуацию с американскими истребителями для Турции и снятие блока Анкары на вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Турецкая сторона пошла на этот шаг после урегулирования спорных моментов с Стокгольмом и Хельсинки, что проходило при непосредственном участии США. Однако в Вашингтоне уверяют, что ничего не предлагали Турции взамен поддержки членства двух северных государств в НАТО.