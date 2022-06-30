Президент России Путин в ответ на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что «российский лидер не начал бы «спецоперацию» в Украине, если бы был женщиной», напомнил о действиях Маргарет Тэтчер в ситуации с Фолклендами.

«Не буду говорить если бы, что бы было. Хочу напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых действий против Аргентины. Вот женщина приняла решение о начале боевых действий. Где Фолклендские острова и где Британия? И продиктовано это имперскими амбициями. Думаю, что для действующего премьера Англии это не очень корректная ссылка», — заявил российский лидер.

