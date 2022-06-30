Для России членство Швеции и Финляндии в НАТО совсем не то же самое, что вступление в альянс Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после Каспийского саммита.

«Для нас членство Швеции и Финляндии в НАТО совсем не то, что членство Украины. И мы отдаём себе отчёт, и они понимают. Украина совсем другое. Из Украины начали делать антироссийский плацдарм, чтобы попытаться раскачивать саму Россию, начали бороться с русской культурой, русским языком… Ничего подобного в Финляндии и Швеции нет, это совершенно другая ситуация», — указал глава государства.

