Цели «специальной военной операции» России в Украине остаются неизменными, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, российские войска продвигаются и достигают своих целей.

«Ничего не изменилось. Я говорил, что тактика может быть разная, тактика, предложенная Генштабом, Минобороны РФ. Когда какие объекты поражать, что сделать, когда несколько группировок проводилось», — сказал глава государства на пресс-конференции после Каспийского саммита.

Путин подчеркнул, что Россия в рамках «спецоперации» в Украине думает прежде всего о сохранении жизни своих бойцов.

