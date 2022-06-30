Польша приветствовала намерение президента США Джо Байдена разместить штаб 5-й армии в стране.

«Это успех, который является результатом долгих и последовательных переговоров по этому вопросу, и в то же время очень явный признак того, что американцы намерены увеличить, а не уменьшить свое присутствие в Польше», — заявил советник президента Польши Якуб Кумоч.

«То, что многим казалось невозможным, сегодня становится фактом», — написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач. «У нас есть постоянное присутствие США в Польше… Это также четкий сигнал для Москвы».