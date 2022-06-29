Чехия может предоставить украинским военным разведывательные беспилотники Bivoj. Об этом сообщает České noviny в среду, 29 июня.

Отмечается, что главной задачей этих беспилотников в Украине станет предоставление данных для артиллерии. При этом сам дрон запускается с катапульты, оснащен высокоточной камерой видеонаблюдения и весит около 25 килограмм. Радиус его работы достигает 60 километров. Также есть версия беспилотника, которая может переносить боеприпасы.

Украинские военные уже освоили эту технику. Скорее всего, беспилотники будут переданы бесплатно.