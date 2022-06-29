Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что политическое сообщество ЕС, предложенное президентом Франции Эммануэлем Макроном, должно стать неким современным подобием Римской империи и включать в себя Турцию и страны Северной Африки. Об этом сообщает Financial Times.

По его мнению, необходимо воссоздать подобную концепцию, в которую должны войти Турция и страны Магриба.

«Я думаю, что мы должны, по сути, воссоздать Mare Nostrum («маре нострум», римское название Средиземного моря) Римской империи», — утверждает Джонсон.