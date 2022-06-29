НАТО давно начала готовиться к противостоянию с Россией, еще в 2014 году. Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам второго дня саммита альянса в Мадриде.

«НАТО давно готовилась к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна, — сказал он. — Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года. Поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса и НАТО начала вкладывать больше денег в оборону».