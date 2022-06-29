Принудительная мобилизация женщин в Украине — фейк.
Как сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, в военное время женщины могут быть приняты на военную службу только добровольно и по контракту.
Принудительная мобилизация женщин в Украине — фейк.
Как сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, в военное время женщины могут быть приняты на военную службу только добровольно и по контракту.
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