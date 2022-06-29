Рад отметить, что в основе нашего взаимодействия лежит учет интересов всех сторон, уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости прикаспийских государств и невмешательство во внутренние дела друг друга. Каспийское море является важной частью многих международных и региональных проектов, направленных на повышение благосостояния народов нашего региона.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в среду на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде.

«Развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества, улучшение инвестиционного климата, налаживание надежных и безопасных коммуникаций, создание благоприятных условий для привлечения высокодоходных и экологически чистых технологий остаются основными приоритетами прикаспийских государств. Развитие транспортной инфраструктуры, повышение качества транспортных услуг и мультимодальных перевозок являются важными направлениями сотрудничества. Двусторонние и многосторонние соглашения между прикаспийскими государствами в области транспорта создают хорошую основу для превращения Каспийского региона в крупный международный транспортный узел с развитой инфраструктурой», — отметил Алиев.

«Сегодня Азербайджан является одним из важных транспортно-логистических центров Евразии. Наша страна играет важную роль в развитии международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Мы стремимся к эффективному использованию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Этот маршрут позволит максимально использовать транспортный потенциал прикаспийских государств и создаст условия для реализации новых проектов развития транспортной инфраструктуры», — добавил лидер Азербайджана.

«Мы наблюдаем ежегодный рост грузопотока по маршрутам Восток-Запад и Север-Юг через Азербайджан. Растет объем транзитных грузов из Новоалятского международного морского торгового порта. Строительство и ввод в эксплуатацию этого порта стало еще одним важным вкладом Азербайджана в развитие транспортно-логистической инфраструктуры на Каспии» — сказал азербайджанский президент.

«В этом году в Азербайджане также планируется провести 8-е заседание Координационного совета международного транспортного коридора Север-Юг» — заявил Алиев.