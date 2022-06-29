Азербайджан придает большое значение взаимодействию наших стран на Каспии. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная в Актау в 2018 году, имеет историческое значение. Этот документ, подписанный в результате многолетней работы, определяет правовой статус Каспийского моря. Скорое вступление в силу Конвенции создаст прочную правовую основу для дальнейших действенных мер, направленных на дальнейшее всестороннее взаимодействие и сотрудничество между нашими государствами.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в среду на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде.

«Укрепляется договорно-правовая база сотрудничества прикаспийских государств. Подписаны и вступили в силу соглашения в сферах безопасности, гидрометеорологии, транспорта, сохранения и эффективного использования биологических водных ресурсов, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в других областях, представляющих взаимный интерес. Начата работа над новыми проектами соглашений о сотрудничестве. Эти проекты находятся на стадии обсуждения и будут готовы к подписанию. Юридически обязывающие соглашения о границах Каспийского моря подписаны в двустороннем и многостороннем форматах. Дружеские и добрососедские отношения между прикаспийскими государствами, в том числе двустороннее и многостороннее сотрудничество в рамках ООН, ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств, СНГ и Организации экономического сотрудничества, являются важным фактором стабильности и безопасности на Каспии», — добавил Алиев.