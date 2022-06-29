Следующий, седьмой Каспийский саммит, пройдет в Иране. Об этом сказано в коммюнике, опубликованном по итогам сегодняшнего саммита прикаспийских государств в Ашхабаде.

В документе указано 17 основных принципов, на которых будет осуществляться деятельность прикаспийских государств. Основные из них:

уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости, суверенного равенства государств, неприменение силы или угрозы силой, взаимное уважение, сотрудничество, невмешательство во внутренние дела друг друга;

использование Каспийского моря в мирных целях;

неприсутствие на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих прибрежным государствам;

непредоставление каким-либо прибрежным государством своей территории другим государствам для совершения агрессии и других военных действий против любого из прибрежных государств;

охрана природной среды Каспийского моря, сохранение, восстановление и рациональное использование его биологических ресурсов и другие.