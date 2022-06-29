Президент РФ Владимир Путин заявил о больших возможностях прикаспийских государств (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан) для наращивания сотрудничества в сфере энергетики, сообщает Интерфакс.

Об этом Владимир Путин сказал во время выступления на VI Саммите глав прикаспийских государств в Ашгабаде.

«У «пятерки» имеются большие возможности для взаимодействия в сфере энергетики», — сказал В.Путин.

Он отметил, что уже реализуются договоренности о совместной эксплуатации находящихся в акватории Каспия месторождений нефти и газа, что позволяет разумно и эффективно соблюдать интересы сторон, использовать природные богатства Каспийского моря как в традиционных, так и в инновационных альтернативных секторах энергетики.

По словам Путина, Россия среди ключевых задач рассматривает наращивание региональных торгово-инвестиционных связей, углубление взаимовыгодной промышленной и высокотехнологичной кооперации.

«Объем российской торговли с прикаспийскими странами постоянно растет. Так, в 2021 году товарооборот увеличился более чем на треть — 35%», — сказал президент РФ. Он отметил, что в январе-апреле нынешнего года этот показатель ещё больше увеличился.