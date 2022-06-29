В Сумгайыте произошел инцидент произошел между водителем и пассажиром автобуса.

В ходе ссоры женщина оскорбила водителя, а затем ударила его сумкой. После этого водитель вытолкал женщину из автобуса пинком. Женщина выпала из автобуса и получила легкие травмы.

Согласно первоначальной информации, ссора произошла из-за просьбы пассажирки остановить автобус за пределами остановки.

Как сообщили Qafqazinfo в пресс-службе МВД, в 4-м отделении полиции Сумгайытского городского управления проводится проверка по данному инциденту. По результатам расследования будет дана правовая оценка.