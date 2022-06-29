Министерство торговли США включило в черный список (entity list) пять китайских компаний — Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics — за сотрудничество с российской армией после начала «спецоперации» в Украине, пишет Financial Times.

Внесение в список означает запрет на приобретение американских товаров, а также продукции, произведенной в других странах с американским участием или по американским технологиям. «Такая мера является четким сигналом физическим и юридическим лицам во всем мире о том, что если они хотят поддержать Россию, то США им помешают», — заявил замминистра торговли Алан Эстевес.