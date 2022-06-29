30 июня в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем – 30-33° тепла. В Баку ночью 22-24° тепла, днем – 30-32° тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в отдельных северных и западных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем – 33-38° тепла, в горах ночью – 7-12° тепла, днем – 20-25° тепла.