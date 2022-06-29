Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что переговоры с РФ возможны только после ее поражения в Украине.

«Есть люди, которые говорят, что есть возможности для переговоров сейчас, в то время как Россия еще в Украине. Но я думаю, что это принесет фальшивый мир. Это приведет к дальнейшей агрессии в будущем. Мы должны изучить уроки прошлого — к примеру, ошибки минского протокола, который не смог обеспечить длительный мир в регионе», — сказала Трасс во время публичного форума на саммите НАТО.