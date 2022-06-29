Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщили в «Twitter» представители офиса Президента Турции.
Встреча состоялась в рамках Саммита НАТО в Мадриде.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщили в «Twitter» представители офиса Президента Турции.
Встреча состоялась в рамках Саммита НАТО в Мадриде.
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