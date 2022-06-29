24-го числа состоялась очередная, уже четвертая по счету совместная поездка лидеров политических партий на освобожденные от оккупации территории страны. Отмечу, что предыдущие поездки были организованы в Агдам и Шушу, но речь пойдет о данном, конкретном примере, когда лидеры политических партий совместно с политологами и журналистами посетили Зангиланский район и «умное село» Агалы. Все эти поездки реализуются в рамках инициируемого президентом страны процесса политического диалога. А теперь о самом примечательном моменте: во всех поездках и организуемых встречах участвует непосредственно завотделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Азербайджана Адалят Велиев. Это не просто проявление духа демократии и политического этикета, данное обстоятельство скорее указывает на открытость власти, что удваивает значимость подобных инициатив. Отметим, что интернет был буквально переполнен информацией о подробностях этой поездки. Телевизионные сюжеты на новостных каналах, статьи, интервью, комментарии и прочее – все это в совокупности позволяет утверждать, что поездка заняла особое место в политическом дневнике нашей страны. Совместные поездки представителей власти и оппозиционных партий стали знаковым явлением, характеризующим содержание формирующихся демократических традиций страны.

1 из 6 - +

Подобные поездки служат углублению здоровых отношений между участниками политических процессов и обогащению устойчивых традиций демократического диалога. Меры, принимаемые для сохранения делового климата и здоровых отношений между участниками политических процессов, активно поддерживаются абсолютным большинством руководителей политических партий. Поощряемый климат диалога способствует конструктивному сотрудничеству, отказу от личных амбиций во имя национальных интересов, укрепляет дух солидарности и доверительных отношений. В этом смысле инициативы, направленные на поощрение климата политического диалога, в первую очередь, свидетельствуют о демократическом содержании государственной политики президента Ильхама Алиева.

В контексте ценностного проявления политического диалога можно и даже нужно отметить, что диалог этот является одним из главных демократических механизмов, обеспечивающих национальное единство, солидарность, стабильность, безопасность и устойчивое развитие. И, тем не менее, ценность политического диалога вовсе не ограничивается отмеченными факторами. Следует уделить особое внимание на моменте, который, как кажется, упущен нашими политологами-обозревателями, так как в наших СМИ была дана сухая информация о том, что завотделом Администрации президента Адалят Велиев в заключении выступил перед всеми участниками поездки.

Стоит отметить, что именно за этой информацией как раз и скрывается главная идея всех подобных инициатив. Представитель Администрации, будучи не просто официальным лицом, а в данном случае уполномоченным представлять руководство страны, дал лидерам политических партий информацию о проделанной работе и поделился своими мыслями по поводу значимости развития атмосферы политического диалога.

Да, на первый взгляд, обычная информация. Однако, именно за этой информацией и скрывается весь демократический смысл подобных инициатив власти, которые осуществляются в атмосфере политического диалога! Данная практика является проявлением одного из самых главных принципов демократического управления, а именно, общественной подотчетности власти. Власть, информируя лидеров политических партий, на самом деле представляет обществу отчет о проделанной работе и перспективных планах. Демократический смысл подобных инициатив заключается именно в этом.

Политическая партия – это организация, объединяющая единомышленников и отстаивающая интересы своих членов. Иными словами, партия – это один из основных общественно-политических институтов любого демократического государства. И потому подобного рода инициативы необходимо расценивать, в том числе, и как проявление одного из основных принципов демократического управления, а именно общественной подотчетности власти. А потому именно данное демократическое видение подобных инициатив является самым перспективным и значимым для страны и народа.

Асиф Адиль