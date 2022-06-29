Российские войска с 25 июня на 2 км продвинулись в сторону Лисичанска.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter со ссылкой на данные разведки.

«Российские силы продолжают получать постепенные успехи в их усилиях по окружению города Лисичанск. С 25 июня 2022 года российские силы продвинулись дальше еще на 2 км возле Лисичанского нефтеперерабатывающего завода к югу от города», — говорится в сообщении.

В Минобороны Британии считают, что россияне не планировали наносить ракетный удар по торговому центру «Амстор» в Кременчуге Полтавской области, должен был быть поражен другой инфраструктурный объект. Однако из-за дефицита в России более современного высокоточного вооружения россияне попали не туда.

«Неточность России в нанесении дальних ударов ранее приводила к массовым жертвам среди гражданского населения, в том числе на железнодорожной станции Краматорск 9 апреля 2022 года», — пишут в британской разведке.

Кроме того, в ведомстве считают, что ВС РФ по-прежнему будут готовы к высокому уровню побочного ущерба, когда они осознают военную необходимость нанесения удара. Вероятно, россияне продолжат наносить удары по территории Украины, пытаясь помешать поставкам пополнения для украинских сил в прифронтовых районах.

«Нехватка в России более современного высокоточного ударного оружия и профессиональные недостатки их наводчиков, скорее всего, приведут к новым жертвам среди гражданского населения», — заявили в Минобороны Великобритании.