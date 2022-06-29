Канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Это произошло на итоговой пресс-конференции по окончании саммита G7 в Эльмау.

Одна из журналисток поинтересовалась у главы немецкого правительства, не мог бы он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после окончания российской военной «спецоперации».

«Да. Мог бы», — только и сказал в ответ Шольц, тихо посмеиваясь.

Немецкий канцлер выдержал длительную паузу и добавил, смеясь:

«Это всё».