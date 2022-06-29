В результате пожара в доме в поселке Кюрдаханы погибли годовалые сестры-близнецы.

Фатима и Захра Аббасовы (2021 г.р.) погибли во время пожара, сообщает АПА.

Во время пожара получили ожоги Зарифа Аббасова (2019 г.р.), Атилла Аббасов (2020 г.р.), Хамия Аббасова 1998 г.р.), Ровшан Аббасов и Гафар Аббасов.

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Пожар произошел в частном доме в новом жилом массиве поселка Кюрдаханы Сабунчинского района, передает АПА.

Во время пожара погиб младенец, 3 человека пострадали.

По факту проводится расследование. В настоящее время пожар потушен.

На месте происшествия работают сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС.